Мир 06 января 2024, 08:25 Более 10 воздушных судов армии Китая отследили около Тайваня Тайвань отследил 13 воздушных судов и пять кораблей НОАК вблизи острова РИА «Новости»

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Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки отследили приближение к острову пяти кораблей, 13 воздушных судов и двух аэростатов Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«По состоянию на 06:00 субботы, 6 января, рядом с Тайванем зафиксировали пять кораблей и 13 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая», — заявили в Минобороны Тайваня.

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В пресс-службе отметили, что китайский беспилотник-разведчик WZ-7 зашел в опознавательную зону ПВО. В ответ Тайвань направил морской и воздушный патруль для контроля ситуации, а также развернул ракетные системы наземного базирования.

Также в ночь на субботу тайваньские военные выявили движение двух аэростатов КНР неподалеку от Тайваньского пролива на высоте 7,3 и 5,1 километра.

Председатель КНР Си Цзиньпин в декабре заявил американскому коллеге Джо Байдену о планах воссоединения острова с материковой частью государства. При этом он уточнил, что реинтеграция будет мирной, а не силовой.