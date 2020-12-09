Более 10 военных уволили с американской базы из-за изнасилований
Министр сухопутных сил США Райан Маккарти рассказал об увольнении 14 рядовых и офицеров техасской базы Форт-Худ из-за случаев сексуального насилия и массовой гибели солдат. Об этом сообщил Life со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, на базе провели служебную проверку после того, как летом там нашли тело 20-летней военнослужащей, которая пропала без вести в апреле. В результате было выявлено 25 смертей среди военнослужащих, а также 93 случая сексуального насилия. Маккарти связал случившееся в ошибками руководства.