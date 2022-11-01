Украинские силовики возбудили 12 уголовных дел против учителей в Харьковской области | 360°

Важное 01 ноября 2022, 09:59 Украинские силовики возбудили 12 уголовных дел против учителей в Харьковской области «Страна.ua»: в Харьковской области возбудили 12 дел против учителей Unsplash

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В Харьковской области возбудили 12 уголовных дел в отношении учителей, которые трудились на подконтрольной России территории. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на начальника областного управления Нацполиции Сергея Болвинова.

«В Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали учить детей», — привело издание слова Болвинова.

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По его словам, некоторые из подозреваемых «ушли с российскими войсками».

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Случаи «нарушений» зафиксировали в 11 харьковских населенных пунктах, среди которых Купянск, Изюм, Балаклея. Начальник управления Нацполиции заявил об «образовательном коллаборантстве».

В середине сентября стало известно о задержании российских учителей в Харьковской области. Они преподавали по российской программе. Сообщалось, что педагогам могут грозить серьезные тюремные сроки, вплоть до 12 лет лишения свободы. Российский СК возбудил уголовное дело по факту их задержания.