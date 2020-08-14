Более 10 тыс. домов подтопило в КНДР из-за ливней

Сильные ливни шли в КНДР с начала августа. Они привели к тому, что 39 тысяч гектаров засеянных полей затопило. По крайней мере, 16 тысяч домов и других построек получили повреждения или разрушились.

О затоплении сообщил ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК. Эта тема обсуждалась во время заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). На нем присутствовал руководитель Ким Чен Ын. Он посетил одну из затопленных провинций.

Согласно официальному докладу, из-за стихии пострадали порядка 630 общественных зданий. Десятки автомобильных и железнодорожных дорог и мостов повреждены.

Большой ущерб нанесен инфраструктуре провинций Канвондо, Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто. В некоторых районах с начала месяца выпало около 800 миллиметров осадков при среднегодовой норме в 960.

Плотину прорвало в Хванхэ-Пукто, в результате чего произошли масштабные затопления. Сейчас коммунальщики заняты ликвидацией последствий.

Не лучше ситуация обстоит и в Индии. Там июнь — август считаются сезоном дождей. Однако в этом году осадков было слишком много. Подтопленными оказались улицы Мумбая.