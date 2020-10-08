Более 10 сотрудников Белого дома заразились коронавирусом
34 сотрудника Белого дома США и лиц, контактировавших с ними, заразились коронавирусом. Как сообщил телеканал ABC News, это стало известно из внутренних правительственных документов.
34 человека — это намного больше, чем сообщалось прессе ранее. Документ с данными по числу заболевших был передан в Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA).
Телеканал назвал ситуацию в Белом доме и стране в целом — «катастрофой в области общественного здравоохранения».
«В служебной записке также отмечается, что среди инфицированных находятся советники президента — Хоуп Хикс и Стивен Миллер», — сообщили журналисты.
Оба помощника президента, в последние дни дали положительный результат.