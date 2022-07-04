Более 10 приверженцев АУЕ задержали в Туве

Правоохранительные органы задержали в Туве 15 приверженцев АУЕ*, которые вовлекали в деятельность запрещенной организации подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По словам представителей ФСБ, они собрали неопровержимую доказательную базу «участия в совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии „А.У.Е.“* в республике Тыва из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и жителей республики».

«В рамках возбужденного ГСУ СК России уголовного дела… задержаны 15 жителей республики Тыва, подозреваемых в причастности к организации и финансированию экстремистского сообщества», — сказано в сообщении ФСБ, которое процитировало РИА «Новости».

Задержанные вовлекали в деятельность организации подростков. Несовершеннолетних задействовали в ресурсном обеспечении структуры, они совершали уголовные преступления.

Уголовные дела открыли по статьям УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», «Организация деятельности экстремистской организации», «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

*АУЕ — запрещенная в России экстремистская организация.