Более 10 кг взрывчатки находилось во взорванном в центре Луганска автомобиле

Взорванный в центре Луганска автомобиль был начинен 10-15 килограммами взрывчатки. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Его слова привел ТАСС.

«Осколки разлетелись примерно на 50 метров. Это говорит о том, что примерно около 10-15 килограмм взрывчатого вещества находилось в машине», — рассказал журналистам Киселев.

Взрыв произошел вечером 21 февраля в центре города. Был уничтожен автомобиль руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По данным местных правоохранителей, пострадали сам глава представительства и его водитель. Никто из мирных жителей не пострадал.

В Народной милиции прогремевший взрыв назвали покушением на главу представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что 20 февраля при обстреле вооруженными силами Украины территории непризнанной ЛНР погибли два местных жителя. По информации Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в результате атаки был полностью разрушен жилой дом в садоводческом кооперативе «Лада».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить уголовные дела по факту гибели двух человек на территории ЛНР из-за атаки ВСУ.