25 июня 2023, 00:18
Более 10 грубых нарушений со стороны коалиции США зафиксировали в Сирии
ТАСС: в Сирии зафиксировали 11 грубых нарушений со стороны коалиции США
За сутки центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) зафиксировал 11 случаев грубых нарушений со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции. Эти случаи связаны с полетами беспилотников, сообщил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов, отметил ТАСС.
Он отметил, что со стороны «возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции» продолжаются «систематические, целенаправленные и грубые» нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии.
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«За сутки зафиксировано 11 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов „коалиции“», — сообщил замруководителя ЦПВС.
Накануне ночью Гуринов сообщал, что пилоты ВВС США снова нарушили протоколы деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии. Тогда это происходило при сближении с самолетами России.
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Беспилотники
Сирия
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