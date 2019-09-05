Более 10 детей пострадали во время аварии подо Львовом

Несколько машин столкнулись недалеко от украинского села. Жертвой аварии стал один иностранец. Различные травмы получили 14 человек, из них 12 детей. Об этом сообщили в отдел коммуникации Национальной полиции Львовской области.

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Как пишет «Интерфакс», Авария произошла вечером 4 сентября недалеко от села Дидилов. На дороге врезались сразу три транспортных средства: автобус с детьми, легковушка и микроавтобус. Водитель Mercedes Vito вылетел на встречку и въехал в Volkswagen и автобус Neoplan, в салоне которого находились 49 детей, из них 12 получили травмы и были доставлены в местную больницу.

На опубликованной фотографии с места случившегося видно, что автомобили и автобус стоят в одном месте и каждый из них сильно поврежден.

Источник фото: пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины

В результате столкновения погиб водитель микроавтобуса, им оказался гражданин Германии. Кроме ребят, пострадали еще двое взрослых, которых также госпитализировали, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины

На место случившегося отправили 20 человек и пять единиц техники. На данный момент все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.