Мир 25 января 2023, 09:43 Более 10 членов экипажа затонувшего гонконгского судна удалось спасти Ренхап: найдены 12 членов экипажа судна, затонувшего между Южной Кореей и Японией

Читать 360tv в

Спасательные бригады нашли живыми 12 человек из 22 членов экипажа гонконгского суда, которое затонуло между Южной Кореей и Японией. При этом 11 из них остаются без сознания. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Пострадавших, вероятнее всего, отправят на лечение в Японию, в город Нагасаки. Спасатели продолжают искать остальных членов экипажа. Операция проходит при участии морских сил самообороны Японии, ее береговой охраны, а также береговой охраны Южной Кореи. На место ЧП направили четыре самолета, пять катеров охраны и два иностранных грузовых судна.

Реклама

Ранее сообщалось, что спасти удалось четырех человек. Зарегистрированное в Гонконге судно начало тонуть накануне и подало сигнал бедствия.

По информации агентства, судно Jin Tian затонуло в 19:45 по московскому времени 24 января. Это произошло в 148 километрах к юго-востоку от острова Чеджудо в Южной Корее. На борту находились 22 члена экипажа, среди них восемь человек — из Мьянмы, 14 — из Китая. Jin Tian перевозило древесину.