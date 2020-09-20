Более 10 человек задержали на несанкционированной акции в Минске

Правоохранители 20 сентября задержали более 10 человек во время протестных акций в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«В Минске уже более десяти задержанных. Все — за участие в несанкционированных акциях. Люди используют незарегистрированную символику», — привел ТАСС слова Чемодановой.

Она добавила, что милиция держит под контролем ситуацию с протестами в стране. По словам пресс-секретаря, от 50 до 300 граждан участвуют в митингах в Гродно, Могилеве, Солигорске, Лиде и Минске. При этом самая большая по численности несанкционированная акция проходит именно в столице. Чемоданова подчеркнула, что сейчас обстановку контролируют, «никаких чрезвычайных происшествий нет».

Протестная акция началась в Белоруссии 20 сентября. Сторонники оппозиции назвали шествие «Маршем справедливости». Перед началом митинга рядом с администрацией президента Александра Лукашенко выстроили бронетехнику и водометы. Бойцы ОМОН оцепили площадь Государственного флага. Правоохранители предупредили о пресечении всех незаконных действий со стороны участников протеста.

Массовые митинги продолжаются в Белоруссии с начала августа. Жители стали выходить на улицы после оглашения результатов выборов президента. Они требуют отставки Лукашенко, который победил по итогам голосования.