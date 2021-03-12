Более 10 человек убили бандиты при нападении на школу в Нигерии

На северо-востоке Нигерия группа вооруженных бандитов при нападении на школу застрелила 13 человек. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, нападение произошло в минувшую среду в городе Дамага. Бандиты атаковали среднюю школу и убили одного из учеников на месте. Остальным школьникам удалось убежать. Нападавшие открыли беспорядочную стрельбу и убили еще 12 человек. Правоохранители ищут злоумышленников.