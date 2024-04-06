Мир 06 апреля 2024, 01:27 Более 10 человек пострадали в результате вооруженной драки в Турции Массовая драка в Турции с применением оружия привела к гибели ребенка РИА «Новости»

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В Турции погиб ребенок и 10 человек пострадали во время массовой потасовки. Об этом сообщило местное агентство IHA.

Конфликт произошел на автовокзале города Шанлыурфа между сотрудниками автобусной компании и пассажирами.

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В ход пошло холодное и огнестрельное оружие. Погибшему ребенку было 10 лет, также среди пострадавших оказался полицейский.

Следователи приступили к изучению всех обстоятельств случившегося.

Трое злоумышленников напали на свидетеля при попытке совершить кражу в магазине. В ходе потасовки ему удалось нокаутировать одного из грабителей. После этого он подал заявление в полицию об исчезновении своего телефона. Происшествие сняли на камеру мобильного телефона.