06 апреля 2024, 01:27
Более 10 человек пострадали в результате вооруженной драки в Турции
Массовая драка в Турции с применением оружия привела к гибели ребенка
В Турции погиб ребенок и 10 человек пострадали во время массовой потасовки. Об этом сообщило местное агентство IHA.
Конфликт произошел на автовокзале города Шанлыурфа между сотрудниками автобусной компании и пассажирами.
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В ход пошло холодное и огнестрельное оружие. Погибшему ребенку было 10 лет, также среди пострадавших оказался полицейский.
Следователи приступили к изучению всех обстоятельств случившегося.
Трое злоумышленников напали на свидетеля при попытке совершить кражу в магазине. В ходе потасовки ему удалось нокаутировать одного из грабителей. После этого он подал заявление в полицию об исчезновении своего телефона. Происшествие сняли на камеру мобильного телефона.
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