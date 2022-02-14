Более 10 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Мюнхене

Два городских пассажирских поезда столкнулись в южной части Мюнхена (ФРГ). Есть пострадавшие, сообщила мюнхенская полиция.

«На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие», — сказано в сообщении правоохранителей в Twitter. Трассу полностью перекрыли, отметили в полиции.

Столкновение произошло на железнодорожном маршруте Мюнхен — Бихль, в районе станции Эбенхаузен-Шефтларн, которая находится к юго-западу от баварской столицы.

Как сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на полицию, в результате столкновения погиб один человек, по меньшей мере 14 получили ранения.

В начале феврала в Пермском крае на участке Транссибирской магистрали грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадавших удалось избежать, но произошла задержка движения.

За день до этого два поезда столкнулись в районе станции «Люблино-Сортировочная» на юго-востоке Москвы. Из-за мощного удара восемь пустых вагонов сошли с рельсов. Пострадали два сотрудника линии — работник вневедомственной охраны и составитель поездов.