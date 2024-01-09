Мир 09 января 2024, 02:52 Более 10 человек пострадали после взрыва в отеле в техасском городе Форт-Уэрт NBC: взрыв в отеле случился в городе Форт-Уэрт штата Техас, 11 человек ранены Freepik

Читать 360tv в

В техасском городе Форт-Уэрт произошел взрыв. Пострадали 11 человек. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным журналистов, взрыв случился в отеле Sandman Signature. Телеканал опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, что после ЧП на асфальт упало множество обломков. По информации пожарных, вероятной причиной взрыва могла стать утечка газа.

Реклама

В результате происшествия пострадали 11 человек, их отправили в больницу.

Ранее взрыв произошел в одном из домов пригорода Вашингтона во время обыска. Когда полицейские пришли к подозреваемому с ордером, тот выстрелил несколько раз. В итоге прогремел взрыв. Двухэтажное здание разлетелось на куски.

Несколько дней назад, 5 января, крупный пожар случился на складе в городе Элизабет штата Нью-Джерси недалеко от международного аэропорта Либерти. Спасатели присвоили возгоранию четвертый уровень сложности. Данных о пострадавших не поступило. В ликвидации пламени участвовали более 100 пожарных.