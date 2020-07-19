Более 10 человек пострадали из-за стрельбы в США

13 человек пострадали во время перестрелки в американском городе Пеория. Никто из раненых не погиб, однако двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщило издание NBC Chicago со ссылкой на полицию.

По данным издания, стрельбу открыл неизвестный человек на набережной. Это произошло около пяти утра по местному времени — в тот момент там находилось примерно 200 человек. Никакой информации о подозреваемых у полиции нет, судя по всему, виновнику перестрелки удалось скрыться. Мотивы и цели его поступка пока не известны. Не уточняется также, из какого оружия он стрелял.

В результате пострадали 13 человек — их возраст не называется. Издание отметило, что их госпитализировали. Никаких опасений за жизнь раненых у врачей нет, несмотря на то, что двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Это мужчина и женщина — они получили ранения в шею и спину соответственно. Кроме них пострадали еще пять мужчин и шесть женщин. Они смогли добраться до больниц на личном транспорте.

Правоохранители начали расследование происшествия.