Более 10 человек погибли во время обрушения дома в Мумбаи

В Мумбаи погибли 11 человек, в том числе восемь детей, в результате обрушения жилого многоквартирного дома вечером 9 июня. Причиной трагедии мог стать проливной дождь.

Около семи человек получили ранения, сообщило издание NDTV. Под завалами могут оставаться люди, ведутся поисковые работы.

«Поисково-спасательная операция пожарной бригады все еще продолжается, на данный момент сообщается о гибели 11 человек», — сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на муниципальную корпорацию Брихан Мумбай (BMC).

Жителей соседнего трехэтажного дома решено эвакуировать из-за риска повторения трагедии. Дом находится в полуразрушенном состоянии.

Местные жители присоединились к поисковой команде, они помогли перевезти раненых в больницу в пригороде Мумбаи Кандивали.

По информации Times of India, обрушение могло произойти из-за проливных дождей, которые обрушились на Индию на этой неделе. Полиция начала расследование.