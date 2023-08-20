Мир 20 августа 2023, 11:51 Более 10 человек погибли в результате взрыва бомбы в Пакистане Dawn: 13 человек погибли от взрыва бомбы в Пакистане Скриншот видео Youtube

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Как минимум 13 человек погибли в результате взрыва бомбы на северо-западе Пакистана. Об этом сообщило издание Dawn.

По информации источника, взрыв произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва в субботу, 19 августа. В результате ЧП полностью разрушился фургон, в котором ехала бригада рабочих.

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По предварительным данным, боевики спрятали взрывчатку, планируя атаковать армейскую колонну Вооруженных сил Пакистана. Однако взрывное устройство сработало до ее приближения.

Представитель полиции Северного Вазиристана Наик Мухаммад уточнил, что теракт случился в Шавале, недалеко от границы с Афганистаном. В результате взрыва есть пострадавшие, их отвезли в больницу.

По соображениям безопасности правоохранительные органы приостановили оказание все услуг мобильной связи в этом районе.

В июле на северо-западе Пакистана произошел теракт, погибли 54 человека.