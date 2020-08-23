Более 10 человек погибли в давке на подпольной дискотеке в Перу

По данным перуанских полицейских, ЧП произошло вечером 22 августа в районе перуанской столицы Лос Оливос. Правоохранители в 21:00 получили сообщение, что в одном из развлекательных заведений Лимы идет дискотека, хотя в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Полицейские приехали по адресу. В заведении находились около 120 человек. Люди стали разбегаться, завидев стражей порядка. Началась давка, в которой и погибли люди.

Никаких спецсредств полиция не применяла. Правоохранители задержали 23 человека. Сейчас владельца заведения и организатора вечеринки ищу.