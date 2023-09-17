Мир 17 сентября 2023, 02:21 Более 10 человек погибли в авиакатастрофе на севере Бразилии CNN Brasil: самолет с туристами разбился в районе Амазонки РИА «Новости»

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Жертвами авиакатастрофы в районе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки на севере Бразилии стали 12 туристов и два члена экипажа самолета. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на префекта муниципалитета Барселуш в штате Амазонас.

Авария произошла, когда самолет Embraer Bandeirante совершал посадку. В момент приземления в районе шел сильный дождь.

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Пока неизвестно, были ли на борту самолета граждане других стран.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Авария произошла в районе хутора Краснокоротковского Новоаннинского района. В результате жесткой посадки пилот получил травмы. Его доставили в лечебное учреждение.

Еще одно авиапроисшествие произошло в субботу, 16 сентября в Финляндии. На авиашоу в городе Коувола самолет врезался в дерево и упал. Пилот в результате аварии погиб.