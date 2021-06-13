Более 10 человек погибли при взрыве газа в Китае

Природный газ взорвался в Шияне (провинция Хубэй). ЧП произошло на территории ЖК. Погибли как минимум 11 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По последним данным, газ сдетонировал на территории жилищного комплекса в районе Чжанвань, где находится большой продовольственный рынок. Взрывная волна уничтожила несколько десятков торговых павильонов.

Когда произошло ЧП, рынок уже начал работать и вокруг было много людей, которые пришли позавтракать. Как сообщил телеканал, под завалами оказались 144 человека. Их вытащили и отправили в больницы. 37 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 погибли.

Руководство города начало расследование. Возможные причины взрыва газа еще предстоит изучить.