Мир 21 августа 2023, 07:56 Более 10 человек погибли при ДТП с автобусом в Турции ДТП в Турции унесло жизни 12 человек, еще 19 получили ранения Unsplash

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Жертвами смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в Турции стали 12 человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщил телеканал A Haber.

ЧП случалось в районе Соргун провинции Йозгат. Там автобус вылетел в овраг.

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«В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения», — заявил канал.

По его данным, пострадавших экстренно госпитализировали в государственную больницу Соргуна. Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан отправился на место происшествия. По его словам, причины случившегося выяснят в ходе расследования. Министр юстиции страны Йылмаз Тунч подтвердил, что правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ДТП.

Накануне серьезная авария произошла в Бразилии. Там разбился автобус, который перевозил болельщиков ФК «Коринтианс». В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек погибли, 36 пострадали.