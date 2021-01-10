Более 10 человек погибли на острове Ява из-за схода оползня

«Первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. Следующий оползень произошел, когда офицеры все еще эвакуировали жертв из первой зоны стихийного бедствия», — приводит агентство слова собеседника.

По его словам, точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Поисково-спасательная операция проходит в трудных условиях, так как ливень продолжается.

Деревня Чиханджуанг находится в 150 километрах к юго-востоку от столицы Индонезии — Джакарты.