Более 10 человек погибли на острове Ява из-за схода оползня
В деревне Чиханджуанг на Западной Яве из-за обильных дождей сошли два оползня. Более десяти человек погибли. Около 20 местных жителей получили различные травмы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий Радитьи Джати.
«Первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. Следующий оползень произошел, когда офицеры все еще эвакуировали жертв из первой зоны стихийного бедствия», — приводит агентство слова собеседника.
По его словам, точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Поисково-спасательная операция проходит в трудных условиях, так как ливень продолжается.
Деревня Чиханджуанг находится в 150 километрах к юго-востоку от столицы Индонезии — Джакарты.