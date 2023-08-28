Мир 28 августа 2023, 08:34 Более 10 человек погибли из-за сильных дождей в Таджикистане Пресс-служба президента Таджикистана: из-за сильных дождей погибли 13 человек Unsplash

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Сильные дожди обрушились на ряд регионов в Таджикистане, жертвами стали 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Эмомали Рахмона.

«В результате сильных дождей в районе Рудаки и городе Вахдат началось стихийное бедствие, жертвами которого стали 13 человек», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что Рахмон выразил глубокие соболезнования семьям погибших, а также поручил Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне принять меры по ликвидации последствий ЧС и оказать необходимую помощь семьям погибших.

Сильные дожди прошли в воскресенье в Душанбе и ряде регионов страны, что привело к сходу селей и подтоплению ряда дорог, а также оползням и камнепаду.

В частности, сель перекрыла трассу Душанбе — Чанак, пострадали несколько автомобилей, сообщала на официальном сайте обслуживающая компания IRS. Движение по дороге временно приостановили.