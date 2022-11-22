22 ноября 2022, 03:20
«Боль была невыносимой». Британский наемник рассказал о пережитом на Украине
Британский наемник Шариф: в украинской армии нет обезболивающих и вертолета для раненых
Британский наемник Шариф пожаловался на проблемы со снабжением в украинской армии. О пережитом иностранец рассказал в интервью изданию Bild.
По словам Шарифа, месяц назад его подразделение попало в засаду в Херсонской области. В ходе боев военнослужащий получил серьезные ранения.
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«У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда», — заявил британец.
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Он добавил, что с поля боя его вынесли сослуживцы. Все солдаты оказались предоставлены сами себе.
«Боль была невыносимой, она пронзила все мое тело. Я лежал лицом вниз в грязи. <…> Это боевые действия на истощение. И это так ужасно», — подчеркнул иностранец.
Ранее украинские журналисты сообщили о смерти главного вербовщика иностранных наемников для ВСУ. Речь шла об основателе «Украинского интернационального легиона» французе Гастоне Бессоне. Он сражался на стороне ВСУ и занимался поиском наемников среди иностранцев. До боевых действий на Украине француз служил в спецназе и участвовал в вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Латинской Америке.
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