Боксера Мэнни Пакьяо выдвинули кандидатом на выборах президента Филиппин

Правящая политическая партия Филиппин PDP и Laban выдвинула на президентские выборы 2022 года звезду бокса Мэнни Пакьяо. В данный момент спортсмен занимает пост сенатора. Кандидатуру боксера утвердили на собрании политической группы в воскресенье, 19 сентября. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на филиппинского сенатора Акилино Пиментела.

Выдвижение боксера Пакьяо произошло спустя несколько дней после того, как конкурирующая фракция выдвинула на предстоящие выборы кандидатуру помощника главы государства Кристофера Го. В случае его победы действующий президент страны Родриго Дутерте получит должность вице-президента.

Противники главы государства уже назвали такое выдвижение циничным шагом и уличили президента в попытке захвата власти.

Конституция Филиппин запрещает президентам выдвигаться на второй срок. Дутерте хочет остаться у власти, чтобы избежать потенциального судебного преследования. Сам он заявил, что его желание помочь новому лидеру продиктовано исключительно любовью к стране.

Уголовное преследование бывших президентов на Филиппинах происходит давно. Утративших неприкосновенность лидеров привлекают к суду и даже отправляют в тюрьму после смены власти.