Мир 11 января 2024, 17:53 Боксер из США назвал праздником день получения российского паспорта Боксер Джонсон сравнил получение гражданства России с днем рождения Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de/globallookpress

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День получения российского гражданства стал для американского боксера Кевина Джонсона «вторым днем рождения». Об этом сообщило издание «Известия».

Джонсон поздоровался с журналистами на русском языке и показал им российский паспорт. После этого боксер спел популярную песенку, поздравив самого себя с праздником. На кадрах видно, что на спортсмене была футболка с изображением Владимира Путина.

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«Happy Birthday to me», — радостно пропел спортсмен знаменитую мелодию.

Ранее американец обратился к Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Боксер рассказал, что всегда мечтал жить в России и объездил множество городов страны. В августе спортсмен выбрал себе отчество в честь Путина, чтобы «сделать комплимент» российскому лидеру. Джонсон признался, что считает себя русским на 100%.

В начале 2024 года Путин предоставил гражданство России 44 иностранцам, в том числе и знаменитому боксеру. В документе указали, что американский спортсмен родился 7 сентября 1979 года в США.