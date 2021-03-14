«Боюсь только Бога и жены». Экс-президент Польши записал прощальное видео перед операцией

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса записал видеообращение перед операцией на сердце. Он разместил ролик на своей странице в Facebook и призвал помолиться за него.

«Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня», — написал он под постом с видео.

Он подчеркнул, что готов к двум основным исходам. Президент добавил, что не знает, когда сможет встретиться с подписчиками в следующий раз и сможет ли вообще, поэтому решил сказать, что всегда делал все, чтобы хорошо служить народу Польши.

«Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства», — сказал он.

В видео президент также отметил, что боится только двух вещей — Бога «и немножечко жены».

Во время операции 77-летнему бывшему президенту предстоит заменить элемент питания в кардиостимуляторе. Аппарат поставили в американской клинике еще в 2008 году. По данным СМИ, дело не только в плановой замене севшего аккумулятора — у прибора вышел из строя один из трех электродов.