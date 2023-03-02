Мир 02 марта 2023, 02:22 Бойцы ВСУ в Артемовске стали агитировать молодежь идти в добровольцы — СМИ «Страна.ua»: украинские военные в Артемовске агитируют молодежь идти в добровольцы Сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины обратились к молодежи с призывом записываться в добровольцы. Жителям страны обещают опыт работы с западной техникой, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Украинское издание поделилось видеообращениями военных, в которых они заявляют, что молодых людей все равно мобилизуют, даже насильно в случае необходимости.

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«Просто будешь чистить картошку. Или же можешь <…> прийти на те позиции, которые тебя устраивают: оператор дрона, наводчик, управлять западной техникой <…> и быть уважаемым человеком в этой жизни», ― отметил один из бойцов ВСУ.

Командир одного из украинских подразделений с позывным «Мадьяр» раскритиковал молодежь за нежелание принять участие в боевых действиях. По его словам, средний возраст мобилизованных на Украине сейчас составляет 50 лет.

Ряды украинских подразделения, которые удерживают Артемовск, также решили пополнить подростками. В зону боевых действий привезли группу несовершеннолетних из молодежного крыла националистического движения, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.