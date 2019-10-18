Бойцы ВСУ Украины получили премии за уничтожение беспилотника ОБСЕ

Военные дважды за неделю открывали огонь по летательным аппаратам организации. В итоге с помощью стрелкового оружия они сбили один из беспилотников.

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Из-за этого наблюдателям пришлось приостановить мониторинг ситуации в районе. А вот украинские силовики получили благодарности от командования. Им выдали премии в размере 36 тысяч гривен (около 93 тысяч рублей).

«За эффективное выполнение боевой задачи по уничтожению вражеской техники», — рассказал Басурин.

Первый этап разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе должен был начаться 7 октября. Однако Киев саботировал отвод сил, бездоказательно обвинив ДНР и ЛНР в «нарушении перемирия».