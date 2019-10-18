  • Бойцы ВСУ Украины получили премии за уничтожение беспилотника ОБСЕ

    18 октября 2019, 19:01

    Алена Макаренко

    Бойцы Вооруженных сил (ВСУ) Украины сбили один из беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе села Петровское в Донбассе. За это им вручили премии. Об этом рассказал замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщило РИА ФАН.
    Бойцы ВСУ Украины получили премии за уничтожение беспилотника ОБСЕ

    Военные дважды за неделю открывали огонь по летательным аппаратам организации. В итоге с помощью стрелкового оружия они сбили один из беспилотников.

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    Из-за этого наблюдателям пришлось приостановить мониторинг ситуации в районе. А вот украинские силовики получили благодарности от командования. Им выдали премии в размере 36 тысяч гривен (около 93 тысяч рублей).

    «За эффективное выполнение боевой задачи по уничтожению вражеской техники», — рассказал Басурин.

    Первый этап разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе должен был начаться 7 октября. Однако Киев саботировал отвод сил, бездоказательно обвинив ДНР и ЛНР в «нарушении перемирия».