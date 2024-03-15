Мир 15 марта 2024, 07:50 Бойцы ВСУ сбежали со своих позиций на Кременском направлении Марочко: бойцы ВСУ сбежали со своих позиций на Кременском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные после боевых действий возле населенного пункта Терны на Кременском направлении в ДНР сбежали со своих позиций. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на осведомленный источник. Его слова привело РИА «Новости».

По данным Марочко, речь идет о группе бойцов ВСУ численностью до 10 человек. Они оставили свои позиции и укрылись в ближайшей лесополосе.

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Российская воздушная разведка подтвердила местоположение украинских солдат. Марочко уточнил, что сбежавшие обходили позиции своих сослуживцев.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал о подвиге российского военнослужащего, который в одиночку подошел к окопу ВСУ, бросил гранату, а затем вернулся на свои позиции.