Мир 11 марта 2024, 11:56 Бойцы ВСУ пожаловались на разрушительную мощь российских авиабомб WP: российские авиабомбы полностью разрушают укрепленные позиции ВСУ РИА «Новости»

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Российские авиабомбы полностью уничтожают укрепленные позиции Вооруженных сил Украины, ничего от них не оставляя. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

«Российские воздушные силы, согласно западным экспертам, значительно повысили свою эффективность в украинском конфликте, увеличив использование планирующих авиабомб», — отметили авторы WP.

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По их словам, такой ход России стал причиной ее недавних успехов на поле боя.

Военнослужащие ВСУ жалуются на разрушительную мощь российских авиабомб, так как они ничего не оставляют от украинских укреплений, указали в публикации. Украинские солдаты сообщили, что у ВС России огромное количество таких боеприпасов, поэтому их могут сбрасывать по 100 штук в день.

В ВСУ признались, что у них почти ничего нет для противостояния российским авиабомбам. Украинские средства противовоздушной обороны не предназначены для такого вооружения, а самолеты сбрасывают эти боеприпасы вне зоны поражения ПВО.

Один из бойцов ВСУ ранее назвал российские ФАБ-1500 адскими бомбами. По его словам, не все украинские военнослужащие способны морально выносить атаки с применением такого оружия.