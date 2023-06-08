Мир 08 июня 2023, 00:41 Бойцы ВСУ пожаловались, что их обманом заставили идти в наступление «РВ»: украинские военные пожаловались, что их обманом заставили идти в наступление Официальное интернет-представительство президента Украины

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Военные из 37-й бригады ВСУ сообщили, что командование использовало обман для отправки их в наступление. Ролик появился в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВСУшники рассказали, что по ним все время били минометы, вокруг кружили российские БПЛА, а их собственные дроны не поднимались. В итоге они кое-как смогли убежать», — сказано в подписи к видео.

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Также указывается, что украинским солдатам дали приказ занять село, заявив, что российских войск там нет. Однако, когда бойцы ВСУ стали продвигаться вперед на бронемашинах, они попали под удар минометов, корректируемых российскими беспилотниками. После многочисленных потерь, украинцы решили отступать.

Ранее боевики предприняли попытку атаковать населенный пункт Берховка, который расположен в районе Артемовска. В ходе боев российские военные ликвидировали бронетехнику ВСУ. Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского вооружения.

Также ведомство показало, как военнослужащие ВС России ликвидируют иностранную бронетехнику украинцев в зоне спецоперации. Российские силы нанесли удары и по танкам Leopard.