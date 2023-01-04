Мир 04 января 2023, 13:11 Бойцы ВСУ погибли в конфликте с пьяными иностранными наемниками в Снигиревке РИА «Новости»: иностранные наемники убили трех бойцов ВСУ на блокпосту под Николаевом РИА «Новости»

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Пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту в Снигиревке Николаевской области в ходе конфликта из-за досмотра автомобиля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур, получившего информацию от украинского офицера.

По предварительным данным, пьяные наемники из Польши отказались предоставить транспорт для досмотра на блокпосту. В ходе конфликта они убили трех украинских военных.

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Собеседник агентства подчеркнул, что его источник в украинских силовых структурах пожаловался, что СБУ окончательно потеряла контроль над иностранными наемниками. Вместо того чтобы взять ситуацию с боевиками из других стран в свои руки, спецслужбы решают «личные проблемы Зеленского».

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Как напомнило Ura.ru, в конце декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что в рядах украинских боевиков оказались наемники более чем из 30 стран. Он пояснил, что такие данные получили в ходе мониторинга радиочастот в Донбассе.

Марочко отметил, что в переговорах наемники используют английский, немецкий, французский, итальянский и польский языки.