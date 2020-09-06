Бойцы ВСУ подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в „серой зоне“, двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

В штабе Объединенных сил Украины рассказали — двое военных пропали во время тушения природных пожаров в Донбассе. Их сразу начали искать.

2 сентября в Луганской области загорелась сухая трава на площади около 1,2 тысячи гектаров. Потом огонь вспыхнул в хвойном лесу в Харьковской области на площади 80 гектаров. Со временем огонь распространился на 500 гектаров.