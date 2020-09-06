Бойцы ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Двое украинских военных подорвались на минном поле в Донбассе. Они пропали при тушении природного пожара. Бойцы ВСУ пытались обойти огонь, наткнулись на мину и погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу командования оперативно-тактической группы «Восток».
«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в „серой зоне“, двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.
В штабе Объединенных сил Украины рассказали — двое военных пропали во время тушения природных пожаров в Донбассе. Их сразу начали искать.
2 сентября в Луганской области загорелась сухая трава на площади около 1,2 тысячи гектаров. Потом огонь вспыхнул в хвойном лесу в Харьковской области на площади 80 гектаров. Со временем огонь распространился на 500 гектаров.