Мир 16 февраля 2024, 15:16 Бойцы ВСУ перед сдачей в плен призвали украинцев сложить оружие Группа бойцов 119-й бригады ВСУ решила сложить оружие из-за равнодушия властей

Читать 360tv в

Военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины заявили на видео о решении сдаться в плен и посоветовали другим бойцам сделать то же самое. Они пожаловались на безразличие властей и большие боевые потери, сообщило РИА «Новости».

Ролик опубликовали в TikTok на разных каналах. Дата и место записи неизвестны, однако герои видео обратились к Валерию Залужному как к действующему главкому ВСУ — его отправили в отставку 8 февраля. Военнослужащие говорили на украинском языке.

Реклама

«Вы сами видите этот беспредел <…> и равнодушие руководства страны. <…> Нами было принято решение сложить оружие», — сказал один из них.

Бойцы заявили, что отказ сражаться даст им шанс на спасение, ведь половина бригады уже умерла. Они отказались называть себя предателями — по словам бойцов, их самих предали. Солдаты призвали сослуживцев последовать их примеру.

В начале февраля 36 бойцов ВСУ сдались в плен, сообщил RT. Российские военные при помощи агитационных снарядов и бронетранспортеров призывали противника сложить оружие. Минобороны рассказало о принципе работы специальных звуковещательных станций.