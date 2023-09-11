Мир 11 сентября 2023, 04:35 Бойцы ВСУ начнут летать на F-16 уже зимой — СМИ WSJ: ВСУ начнут совершать боевые вылеты на F-16 ближайшей зимой Pxhere

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Украинские пилоты могут начать совершать боевые вылеты на истребителях F-16 уже в ближайшую зиму. Эти оценки значительно оптимистичнее предыдущих, написало издание The Wall Street Journal.

«Киевские военные лидеры заявляют, что украинские пилоты могут участвовать в боевых действиях на F-16 уже этой зимой, что является более оптимистичным сроком, чем предыдущие оценки», — сказано в материале.

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Киевский режим анонсировал первый выпускной класс из 10 украинских пилотов, которые будут готовы к боевым вылетам, уже к февралю. Проблемой оказался английский язык, боевики ВСУ не владеют достаточным словарным запасом, чтобы успешно проходить обучение.

Издание напомнило, что ранее американцы заявляли, что пилоты ВСУ смогут летать на истребителях не ранее средины 2024 года. Причиной стало отсутствие материально технической базы для обслуживания самолетов.

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что американские истребители на Украине ждет судьба HIMARS и Patriot, которые русские «без колебаний» уничтожают на Украине.