Мир 06 июня 2023, 02:38 Бойцы ВСУ и Нацгвардии устроили перестрелку в подконтрольном Киеву Херсоне Семь человек погибли в перестрелке бойцов ВСУ и Нацгвардии Украины в Херсоне РИА «Новости»

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Семь человек погибли и 10 пострадали в результате перестрелки между бойцами теробороны ВСУ и Нацгвардии Украины в подконтрольном Киеву Херсоне. Столкновение произошло в одном из жилых кварталов города, сообщил ТАСС.

В схватку вступили военнослужащие 189-го батальона 123-й бригады территориальной обороны и 16-го отдельного батальона Национальной гвардии.

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«В результате перестрелки пять военнослужащих ВСУ были ликвидированы, семеро получили тяжелые ранения. Со стороны Национальной гвардии Украины двое были уничтожены, трое получили ранения», — процитировало агентство представителя экстренных служб города.

Поводом для столкновения стала попытка задержания бойцов ВСУ служащими Нацгвардии. Последние получили информацию, что военные воруют в магазинах, находящихся под «коммерческой защитой» правоохранителей. На задержании отправили оперативную группу, которая столкнулась с яростным сопротивлением со стороны служащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что один из комбатов 125-й бригады ВСУ гранатой подорвал машину, в которой ехали украинские бойцы. Это произошло под Кременной.