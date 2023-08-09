Мир 09 августа 2023, 03:58 Бойцы спецназа ошибочно штурмовали не ту квартиру и ранили хозяина в Германии WDR: в немецком Билефельде спецназ перепутал квартиру и ранил невинного человека Unsplash

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Спецназ в немецком городе Билефельд во время поимки преступной группировки байкеров перепутал квартиру и вломился не в ту дверь. Бойцы СЕК нанесли травму неповинному хозяину жилья, он попал в больницу, рассказала телерадиокомпания WDR.

«Силовики ворвались не в ту квартиру, повалили ошарашенного 35-летнего жителя многоквартирного дома на землю, нанеся ему ранение», — сообщили журналисты.

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Пострадавший мужчина обратился за помощью к медикам, его госпитализировали. Подруга хозяина квартиры была шокирована произошедшим. Молодым людям пришлось переселиться в гостиницу, так как непутевые служители закона устроили в их квартире погром. Пострадавший оказался сотрудником Билефельдского университета.

Начальник полиции Билефельда Сандра Мюллер-Штайнхауэр посетила пострадавших и принесла извинения. Она пообещала проверить, как произошла такая ошибка, чтобы в будущем предотвратить подобные происшествия.

В конце июля в Германии мужчина ворвался в два дома и расстрелял людей. Злоумышленник убил трех и ранил двух человек. Подозреваемого арестовали в Лангвайде в Баварии.