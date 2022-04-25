Бойцы Росгвардии помогли в уничтожении танковой группы ВСУ в Харьковской области

Группу бронетехники украинской армии уничтожили бойцы Росгвардии, не допустив прохода танков в населенный пункт Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подразделение украинских войск начало свою попытку прорыва с артиллерийского обстрела позиций тактической группы росгвардейцев. Под огневым прикрытием колонна из восьми танков при поддержке пехоты двинулась на российских бойцов, прикрывавших въезд в населенный пункт.

Артиллерия Минобороны России открыла огонь. В результате противник разделился на две группы. Одна спряталась в заброшенном ангаре, а другая ушла в лес.

Для подавления украинских военных бойцы Росгвардии открыли стрельбу из минометов, а спецназовцы вошли во фланг противника. Противотанковым ракетным комплексом «Конкурс» бойцы уничтожили бронетранспортер противника, а прицельным огнем поразили основной состав диверсантов.

Ушедшую в лес группу ВСУ обнаружила группа спецназа Росгвардии. На поляне находились два бронетранспортера, по которым выстрелили противотанковой управляемой ракетой. В результате атаку ВСУ отбили, а противник со значительными потерями отступил.

После боевики открыли минометный обстрел по позициям российских бойцов. Подавить его удалось ответным артиллерийским огнем. Также бойцы Росгвардии установили место запуска беспилотника в лесном массиве и нанесли по нему огневой удар.

Совместные действия росгвардейцев и бойцов Вооруженных сил России не позволили украинским националистам прорваться в населенный пункт. Артиллерия уничтожила два танка, боевую машину пехоты и около 20 боевиков. Противотанковые управляемые ракеты поразили два бронетранспортера и боевую машину пехоты ВСУ.