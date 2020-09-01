Бойцы ОМОН начали задерживать протестующих у стадиона «Динамо» в Минске

Возле «Динамо» собрались около 300 студентов, которые откололись от основной группы протестующих, уточнил корреспондент агентства. Туда приехали микроавтобусы с бойцами ОМОН, которые начали задерживать участников митинга.

По данным корреспондента агентства, силу против студентов не применяли. Их погрузили в автобусы и увезли. Оставшиеся митингующие начали расходиться.

Акция протеста 1 сентября в Минске, по данным ТАСС, собрала около двух тысяч человек. Молодые люди уже несколько часов кружат по улицам около перекрытого центра города.

Массовые протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК обнародовал результаты голосования на выборах президента республики: действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.