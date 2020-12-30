Бойцы минского ОМОНа вручили Лукашенко высший знак отличия

Решение наградить главу государства черным беретом, для получения которого необходимо пройти специальные испытания, принял совет командиров отряда.

Александр Лукашенко пошутил, что вряд ли сдаст необходимые испытания на право ношения берета. Однако командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба пояснил, что высшим знаком отличия Лукашенко наградили «за особые заслуги».

«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал командир.

Во время встречи Александр Лукашенко сказал, что не покинет пост президента Белоруссии, пока последний омоновец не попросит его уйти.

Пять месяцев в Белоруссии продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестоко подавлялись силовиками, были задержаны десятки тысяч человек. Задержанные рассказывали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли во время во время беспорядков.