Бойцы ЛНР показали трофейный автомобиль ВСУ

Народная милиция ЛНР в Telegram-канале показала автомобиль, который использовался силами ВСУ для нападения на жителей республики, а теперь принадлежит обороняющимся на правах военного трофея.

На видео мужчина в форме показал автомобиль 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Он был захвачен в честном бою, теперь служит Луганской Народной Республике», — сказал он.

Украинские военные бросили технику при отступлении, предварительно заминировав. Бойцы ЛНР сняли две растяжки. Автомобиль пришлось немного перекрасить, опознавательные знаки ВСУ перекрыть буквой Z.

Военные из Украины продолжают нападение на мирных жителей республики: обстреливают объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов, не представляющих опасности, сообщили в Народной милиции ЛНР. За сутки они выпустили 86 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерии калибра 122-миллиметра, под огнем оказались два населенных пункта — Донецкий и Первомайск.