Бойцы из Чечни освободили из подвалов детей в Мариуполе. Видео

После прорыва окружения украинских националистов Мариуполя российские военные приступили к освобождению мирных жителей. Бойцы чеченского спецназа на руках вынесли детей из подвала одного из жилых домов. Видео с места опубликовал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своих социальных сетях.

«Бойцы из Чеченской Республики прорвали оборону в Мариуполе и освобождают мирных жителей, которых нацисты держали в подвалах. Идет зачистка города», — написал он.

Наступление бойцов Народной милиции ДНР в Мариуполе обратило в бегство подразделения украинских националистов, которые бросают свое оружие.

По данным Министерства обороны России, в данный момент бои продолжаются в центре города. Подразделения ДНР при поддержке российских военных начали смыкать кольцо вокруг боевиков. Местных жителей начали эвакуировать из города по гуманитарным коридорам.