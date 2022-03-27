Бойцы ДНР рассказали о танковых дуэлях в сражениях за Славное

Упорные бои продолжаются в окрестностях населенного пункта Славное, который несколько дней назад взяли под контроль бойцы ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции Донецкой республики.

«Прямо сейчас бойцы Народной милиции продолжают упорные бои, дожимают противника. Сейчас мы были свидетелями настоящей танковой дуэли, в которой принимали участие <…> бойцы 11-го полка», — рассказал военный корреспондент УНМ ДНР Юрий Бухарев.

По словам бойцов ДНР, противник отступает, не выдерживая огневой мощи республиканской армии.

«Сейчас идет наступление 11-го полка НМ ДНР на населенный пункт Новомихайловка. (С той стороны) нам противостоят недобитки батальона „Донбасс“*. Но для нас они не проблема, мы идем вперед и только вперед», — заявил офицер НМ ДНР с позывным «Малой».

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР опубликовал данные, согласно которым группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ установила полный контроль над 133 населенными пунктами. Среди освобожденных от ВСУ населенных пунктов — Верхнеторецкое, Андреевка, Володарское, Степановка, Знаменовка, Волноваха, Никольское, Ольгинка и другие. Продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.

*Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.