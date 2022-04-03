Бойцы ДНР ликвидировали более 40 украинских военных под Новоселовкой

Подразделения войск Донецкой Народной Республики нанесли артиллерийский удар по позициям отступающей от Новоселовки украинской воздушно-десантной бригады. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что потери украинской бригады составили более 40 человек личного состав и семь единиц бронетехники.

«Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого», — добавил Конашенков.

Этим утром боевики ВСУ обстреляли перешедшие под контроль ДНР районы Мариуполя. Ранения получили 11 мирных жителей. Всех пострадавших доставили в больницы республики.