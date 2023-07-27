Мир 27 июля 2023, 02:40 Бойцы ЧВК «Вагнер» начали боевое слаживание с белорусскими военными МВД Белоруссии: бойцы спецподразделений приступили к боевому слаживанию с ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Солдаты внутренних войск и специальных подразделений МВД Белоруссии приступили к боевому слаживанию с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом в интервью местному телеканалу СТВ рассказал замглавы ведомства Николай Карпенков. По его словам, президент Александр Лукашенко потребовал от военных перенимать практический опыт вагнеровцев.

«Здесь никого не надо обучать обращаться с автоматом или организовывать и проводить спецоперацию. Надо проводить занятие таким образом, чтобы это было уже одномоментно и боевым слаживанием. Чтобы с первых минут <…> мы уже могли на завтра вступить в бой плечом к плечу», — отметил Карпенков.

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За основу военные взяли борьбу с ДРГ и незаконными вооруженными формированиями. Кроме этого, вагнеровцы делятся богатым опытом работы с артиллерией.

Карпенков добавил, что стороны сразу после прибытия ЧВК в Белоруссию стали договариваться о том, как взаимодействовать, а также составили список задач, которые нужно решить как можно скорее.