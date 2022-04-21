Бойцы «Азова» готовили огневые позиции в жилых домах Мариуполя

Боевики нацбатальона «Азов»* оборудовали огневые позиции в жилых домах в Мариуполе. Об этом сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

По информации издания, бойцы «Азова»* ломали стены между комнатами и квартирами, таким образом подготавливая дом к боевым действиям.

«А затем наступающие силы Донецкой Народной Республики выбивали их отсюда — а что оставалось делать?» — отметил корреспондент издания.

При отступлении украинские националисты переодевались в гражданское. Скорее всего, они до сих пор в городе.

Ранее замкомандира «Азова»* Святослав Паламар озвучил условия по выходу сил ВСУ с территории завода «Азовсталь». Эвакуироваться они готовы в третью страну при ее содействии, планируют оставить при себе личное оружие и забрать тела погибших.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.