Мир 19 декабря 2023, 04:16 Бойцов ВСУ предложили отправить в США для решения миграционного кризиса Журналист Сазонов: Украина при необходимости введет войска на границу с Мексикой РИА «Новости»

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Украина могла бы помочь разрешить миграционный кризис в США, введя войска на границу с Мексикой. Такое мнение высказал воюющий в рядах ВСУ журналист Кирилл Сазонов в интервью Youtube-каналу Politeka.

«Мы не имеем никакого отношения к границе США и Мексики. Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы», — заявил Сазонов.

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Журналист отметил, что политическое противостояние между демократами и республиканцами в США негативно влияет на поддержку Вооруженных сил Украины. Одно из главных противоречий — миграционный вопрос. Республиканцы выступают за строительство стены на границе с Мексикой и ужесточение миграционного законодательства, тогда как демократы против таких изменений. И все же, по мнению Сазонова, обе партии стремятся поддержать Украину.

Ранее Кирилл Сазонов заявил, что президент США Джо Байден может заставить руководство Украины пойти на мирные переговоры с Россией ради поднятия своего рейтинга перед выборами.