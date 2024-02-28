Мир 28 февраля 2024, 03:33 Бойцов ВСУ отдали на реабилитацию известной порноактрисе Украинскую порноактрису Сенюк отправили развлекать раненных бойцов ВСУ Pixabay

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Украинская порноактриса Юлия Сенюк (псевдоним Джозефина Джексон) занялась реабилитацией раненых бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом написала газета Deutsche Welle*.

Украинка сейчас живет во Львове, последние пять лет она снималась в фильмах для взрослых в Венгрии и Чехии. Волонтеры обратились к Сенюк с предложением оказать помочь раненым военнослужащим. Для этого ей нужно было привлечь внимание общественности к деятельности по реабилитации солдат.

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Порноактриса согласилась заниматься с бойцами в бассейне реабилитационного центра. Она помогает восстанавливаться тем, кто перенес ампутации.

По словам тренеров, присутствие звезды фильмом для взрослых отлично мотивирует раненых военных, поднимая им настроение. Кроме того, Юлия Сенюк является простым и приятным в общении человеком.

По данным немецкого телеканала NTV, у украинских военных не осталось мотивации для ведения боевых действий. Ряды ВСУ сильно опустели, поэтому у бойцов пропал энтузиазм по сравнению с тем настроением, которое царило в начала СВО.

*СМИ, выполняющее функции иноагента в России.